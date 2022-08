Nathy Peluso zanja toda polémica con este aplaudido discurso

Nathy Peluso es sin duda una de las artistas más cotizadas en el mundo de la música urbana de habla hispana. Esto es algo que se ha ganado a pulso, al tener un talento innato para la música. Recientemente, la cantante ha sido protagonista a raíz de su nacionalidad, la cual ha residido tanto en España como en Argentina.

Todo comenzó después de que la intérprete de Mafiosa confesara lo siguiente para la revista Vogue. “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… todo es español”.

Natalia Beatriz Dora Peluso nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1995, y residió en la capital argentina hasta el año 2004, Por aquel entonces, tanto ella como sus padres tomaron la decisión de mudarse a Alicante, y después a Murcia.

Después de que un internauta rescatase las declaraciones de la artista la polémica ha estallado, sobre todo por parte del siempre sensible público argentino. No tardaron en reprocharle una falta de patriotismo, recordando a la artista que en muchas de sus canciones ha hecho referencia a su ciudad natal, Buenos Aires. También han preguntado por el hecho de que lanzase un tema con Trueno el cual se llama Argentina.

Después de esta avalancha de comentarios, la argentina ha subido un video a sus redes sociales en los que se le podía ver comiendo una pastafrola sin decir ni una sola palabra.

Días después, en un directo de Instagram dijo que “Toda la vida me voy a sentir argentina, me voy a sentir del mundo y me voy a sentir libre y orgullosa de dónde soy y de dónde he crecido” zanjando de esta manera la polémica.