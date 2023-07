Nathy Peluso vuelve a marcar la diferencia con ‘Salvaje’, su nuevo single

Nathy Peluso regresa al panorama musical y lo hace de la mano de un sencillo musical de infarto. Tras el indudable éxito conseguido con TONTA, tema con el que arrasó en todas las plataformas de streaming, la cantante ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su último proyecto.

Presentado bajo el título de Salvaje, la artista ha creado un single lleno de ritmo y energía que destaca por su melodía electrónica. Una apuesta musical de lo más acertada cuyos versos son un claro grito de orgullo, libertad y fuerza. Aspectos que han conquistado por completo a sus fans, y no es para menos.

SALVAJE IS OUT PARA K VAYAN A PASARELEAR LAS SIRENAS ohttps://t.co/5WTuGn9ijP pic.twitter.com/r2QXup0cD9 — Nathy Peluso (@NathyPeluso) July 12, 2023

Disponible en todas las plataformas de streaming, Salvaje ha sido producida por Nathy, Didi Gutman e Il Angelo. Una composición con la que la artista ha dejado claro, una vez más, la enorme evolución que ha experimentado artísticamente en su carrera musical durante los últimos años. Pues, nunca dejará de sorprendernos gratamente.

Nathy Peluso destaca por su energía, talento y luz, peculiaridades que se reflejan a lo largo del videoclip oficial del single. Pues, con el objetivo de hacer este lanzamiento por todo lo alto, la argentina ha publicado de forma simultanea el video de Salvaje en su canal de YouTube.

Un audiovisual cuyo resultado no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, se encuentra a punto de superar el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube. Sin lugar a dudas, una canción con la que Nathy Peluso no solo ha vuelto a demostrar el por qué es una de las artistas femeninas más sonadas del momento a nivel global, sino que no hay género o estilo musical que se le resista. ¡No te lo puedes perder!