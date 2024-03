Naiara desvela en ‘Martínez y Hermanos’ la verdad tras uno de sus momentos más virales en la Academia

Desde que salieron de la academia, los «triunfitos» no paran de moverse de un lado para otro. Anoche, Naiara, la ganadora de la edición acudió al programa de Cuatro, Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez, donde explicó algunos de los momentos más virales de su paso por el concurso. Además, estuvo acompañada por Tamara Falcó y Jorge Garbajosa, junto a los que pasó un buen rato.

El presentador le mostró un vídeo en el que aparecía en los tocadores de la Academia junto a sus compañeros y amigos Paul Thin y Lucas Curotto. En el vídeo, Naiara estaba enseñándoles algo que estaba escrito en su libreta y diciéndoles: «No digáis nada». Este vídeo se hizo viral en las redes sociales por la intriga que les ocasionaba a los fans saber el mensaje que contenía la libreta. Sin embargo, la maña dijo que no podía contar nada de lo que ponía en el cuaderno.

Que fue esto? Naiara le mostró algo a Lucas y Paul en su libreta pero antes se fijó que las cámaras no lo tomen, fue raro #OTDirecto18F pic.twitter.com/NqhxxapZCX — Esteban (@tattoedkisss) February 18, 2024

Eso sí, quiso dar un poco de contexto acerca de quién le había dejado ese mensaje en la libreta: «Yo solo explico lo que pasa, ¿vale?», comenzó diciendo la maña. «En esa maleta tenía la libreta. Me puse a verla y vi que ponía un mensaje de él en la última página. Leí el mensaje y bueno… ya no estoy con esa persona». A pesar de que la joven no haya desvelado qué ponía en ese mensaje, sí que aclaró quién le había dejado el mensaje escrito en esa libreta que llevaba en la maleta: «Era un mensaje de mi antigua pareja».

Ahora, por fin se ha desvelado una parte del misterio que inquietaba a los fans de talent, que al menos ya saben de donde proviene ese mensaje que tanto ha revuelto las redes sociales. «Se ha desvelado un gran misterio. Había gente que ‘no podía tirar la vida adelante’ con esto», bromeaba el presentador del programa de Cuatro.

Los 100.000 euros de Naiara

La ganadora de OT 2023 ya sabe en lo que va a invertir el premio del concurso. Y es que ya ha dicho varias veces que gastará el premio en tunear su coche y en su proyecto musical. Es más, la zaragozana ha confesado que «Ya lo tengo en el taller».

«De momento voy a cambiar los tubos para que suene aún más fuerte. Lo quiero cambiar de color a uno muy mono, concretamente mi color favorito. Pero es sorpresa», explicaba Naiara.

Además, el presentador de Martínez y Hermanos ha querido saber si la policía suele pararla mucho cuando va conduciendo: «Me para un montón. Los tubos que llevo no son legales…», explicaba.