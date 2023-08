Los seguidores del reality The Bachelorette lloran la pérdida de uno de sus participantes más populares. Josh Seiter, quien apareció en la temporada de Kaitlyn Bristowe, ha fallecido a los 36 años. Una terrible noticia que ha sido conocida públicamente a través de un comunicado enviado por su familia.

«Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Joshua. Como todos los que le conocían pueden atestiguar, Joshua era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más tenue», comienzan explicando.

«Su voz intrépida y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas a sentirse menos solas en sus momentos más oscuros. Aunque nuestro dolor por el fallecimiento de Joshua nos apena sin medida, nos reconforta saber que por fin está en paz», concluye. La causa de la muerte de Josh Seiter no ha sido revelada.

Sin embargo, cabe señalar que en el comunicado se ha adjuntado un número de teléfono de ayuda para las personas que padezcan algún tipo de crisis por salud mental. Asimismo, el modelo siempre habló abiertamente de sus problemas de salud mental. De hecho, hace tan solo unos días, publicó una imagen donde hizo alusión a que no estaba pasando por su mejor momento. «Sobreviviendo a la depresión y la ansiedad un día a la vez con una sonrisa», escribió.

Además, en una ocasión acudió a sus redes sociales para hablar de su situación. «Soy Josh Seiter y he sobrevivido a un intento de suicidio. Lucho contra el TOC, la depresión bipolar y el trastorno de ansiedad generalizada, pero me niego a rendirme. ¿A qué has sobrevivido?», manifestó. Un fallecimiento por el que sus más de 457.000 seguidores en Instagram no han dudado en enviar sus condolencias a sus familiares. Descanse en Paz.

