Muere Robbie Robertson, guitarrista de The Band, a los 80 años

El mundo de la música está de luto. Robbie Robertson, guitarrista y compositor de The Band, ha muerto a los 80 años. Fue él quien compuso varias de las canciones más míticas del grupo, como es Up On Cripple Creek, The Weight o, incluso, The Night They Drove Old Dixie Down, entre otras tantas.

Ha sido el representante de Robbie Robertson el que ha confirmado esta triste noticia a Variety. Entre otras cuestiones, hemos podido saber que el guitarrista falleció rodeado de toda su familia aunque, eso sí, no han dado a conocer el motivo exacto de la muerte. Es algo que han querido preservar en la más estricta intimidad.

Debemos tener en cuenta que Robbie Robertson, en estas décadas, se ha convertido en uno de los músicos más reconocidos en todo el mundo. Antes de formar parte de The Band, el canadiense fue uno de los colaboradores clave de uno de los artistas más importantes de la historia de la música. Estamos hablando, cómo no, de Bob Dylan.

RIP Robbie Robertson. This performance with The Band and Van Morrison at The Last Waltz is one of my all time favorites. The Morrison leg kicks during Caravan and Robbie at the end “Van The Man” pic.twitter.com/ueBwCV3XEr

— Z (@ZEDdacosta) August 9, 2023