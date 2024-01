Muere Mila de Jesús, influencer y madre de cuatro hijos, a los 35 años

El pasado 16 de enero fue confirmado el fallecimiento de la influencer brasileña Mila de Jesús. La creadora de contenido saltó a la fama al viralizarse su gran cambio físico al colocarse un bypass gástrico. La noticia ha sido confirmada a través de sus redes sociales por una de sus hijas. La influencer era madre de cuatro hijos a sus tan solo 35 años.

Según han confirmado medios como Daily Mail, The U.S. y New York Post, la influencer habría fallecido por un paro cardíaco, aunque, por el momento, la familia no ha confirmado nada más allá de su fallecimiento. Fue una de las hijas de la brasileña quien publicó la triste noticia: «Estamos muy tristes por la muerte de nuestra linda madre».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌟Mila De Jesus (@miladejesusoficial)

Han agradecido también todo el apoyo que están recibiendo y los mensajes de cariño y condolencias recibidas por sus seguidores: «Os agradecemos todas las oraciones y condolencias. Continúen orando por nosotras. Gracias». Los fans de la influencer han inundado las redes sociales con mensajes para la fallecida y para sus hijos, para darles fuerza en esta etapa tan dura.

Otro de sus hijos ha dejado un mensaje muy emotivo que ha conmovido a los seguidores de la creadora de contenidos: «Descansa tranquila mamá. Te quiero tanto. Nadie me querrá tanto como tú. Descansa con Dios». Su amiga Eduarda Gaia también ha querido despedirse públicamente de Mila: «No puedo creer que te hayas ido y que no hayamos tenido nuestra risa ruidosa que tanto nos gustaba. Recordaré nuestra última conversación telefónica para siempre. Te quiero mucho, amiga».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌟Mila De Jesus (@miladejesusoficial)

Mila de Jesús dedicaba sus redes sociales, donde acumulaba más de 60 mil seguidores, al estilo de vida y sus rutinas. Ahora, sus fans han recibido esta triste noticia que ha conmovido a sus seguidores.