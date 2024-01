Muere repentinamente el influencer Sebastián Bautista en un trágico accidente

El pasado viernes 12 de enero falleció el influencer Sebastián Bautista a tan solo 23 años. Los seguidores del mexicano se han despedido del joven tras su repentina muerte. Falleció de forma inesperada en un accidente en una carretera de Sinaloa, cuando quedó atrapado en el coche en el que viajaba cuando quedó destrozado en el accidente.

Al parecer, el creador de contenido perdió el control de su vehículo cuando viajaba por la carretera, que volcó, quedando por debajo de él. La muerte fue confirmada por una amiga de él y compañera de profesión, Diana Estrada, quien compartió una publicación dedicándole unas palabras de despedida a su buen amigo que han conmovido a los seguidores del joven.

«Chiquis, no se que voy hacer sin ti. Tú sabes cuanto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo». Así empezaba el texto tan conmovedor de la joven para despedir al influencer mexicano tras recibir la inesperada noticia de su muerte que ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

«No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer», concluía el comunicado de la presentadora del programa La Venganza Extra, de MTV. Los seguidores han dejado muchos comentarios de pésame en las redes sociales del mexicano.

Sebastián Bautista dedicaba sus redes sociales a difundir contenido de belleza y su estilo de vida. Sumaba más de 100 mil seguidores en Tik Tok y 60 mil en Instagram, una comunidad que ha llorado la pérdida del creador de contenido.