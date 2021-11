El próximo enero se celebrarán los Grammys 2022. Un evento que reconocerá las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año, pero que, como ya es habitual, ha causado polémica. Después de conocerse la lista de nominados, Miley Cyrus ha querido lanzar un dardo envenenado contra la organización.

Una vez más, la estadounidense se ha quedado fuera de las nominaciones, unas nominaciones en las que solo ha sido convocada una vez después de toda una carrera de éxito profesional. Fue en el año 2015, cuando sacó su álbum más transgresor, ‘Bangerz’, nominado a Mejor álbum Pop.

Desde entonces y pese al éxito de su último trabajo, ‘Plastic Hearts’, la de Tennessee no ha optado a ningún galardón. Aunque está considerada como una de las artistas con más relevancia a nivel internacional, esta noticia no ha pillado por sorpresa a Miley, que ya explicó que le da una importancia relativa a estos galardones.

Sin embargo, no ha querido dejar pasar el momento para pronunciarse a través de sus redes sociales. La intérprete posteó en Twitter un comentario junto a un enlace de la web Best Life, en el que repasaban 30 leyendas de la música que jamás ganaron un premio Grammy.

«En buena compañía», comentaba la autora de ‘Midnight Sky’, haciendo alusión a los grandes artistas que jamás había sido premiados con un Grammy. Una lista en la que figuran históricos como Queen, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tupac Shakur, Patti Smith, Diana Ross y Bob Marley.

Ante este irónico mensaje, sus fanáticos quisieron apoyar a la artista escribiendo cosas cómo «Plastic Hearts es el mejor álbum» o «Todos pensamos que es una obra maestra». Sin embargo, Cyrus no fue la única en pronunciarse ante esta sorprendente lista.

Machine Gun Kelly también aspiraba a convertirse en uno de los artistas mencionados por la industria musical estadounidense y también se ha quedado fuera. Algo que no le ha gustado demasiado: «¿Qué coñ* pasa con los Grammys?».

