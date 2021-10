No es ningún secreto que Adara Molinero y Cristina Porta no están pasando por su mejor momento en ‘Secret Story’. Durante los últimos días, y casi de manera inesperada, hemos sido partícipes de diversas situaciones donde la tensión y el mal rollo se hacían presentes. Miguel Frigenti, amigo de las dos, ha querido dar su opinión al respecto desde el plató.

El periodista ha dejado a todos sin palabras al realizar una inesperada reflexión sobre lo que realmente piensa de este conflicto. Y no solo eso, sino también del descontento que siente hacia Cristina Porta. “Hay actitudes de Cristina con respecto a Adara que no me están terminan de convencer”, reconoció el exconcursante en ‘Secret Story: cuenta atrás’.

El presentador se quedó sin palabras al escuchar su reflexión, por lo que Miguel Frigenti quiso ir mucho más allá: “No entiendo cuando Adara le dice ‘qué te pasa’ y Cristina no sepa qué contestarle”. Estas palabras podrían crear, sin lugar a dudas, una nueva brecha en la amistad de los periodistas. Sobre todo al ver cómo Porta no parece muy dispuesta a arreglar sus diferencias con Adara Molinero.

Cristina, sobre Adara: «No es que la dejara de hablar, sino que estaba más insoportable. Me duele que no haya valorado que yo abrí mis brazos desde el minuto uno» #SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/GqKpNkrZnL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 26, 2021

El exconcursante de ‘Secret Story’ continuó dando su opinión al respecto: “Los sentimientos de Cristina por Adara a lo mejor no son tan profundos, pero las relaciones son libres y tampoco hay que obligar a dos personas a que congenien cuando no nace de ellas”. Debemos recordar que la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’, al ver lo distante que estaba su compañera, le hizo saber lo que sentía.

“Te estoy preguntando qué te pasa. No me dices qué te pasa y de repente no me hablas en todo el día. Es la segunda vez que pasa esto aquí ya”, aseguraba Adara Molinero. “Ya te tiraste un día entero sin hablarme y ha pasado otra vez”, añadió. La periodista deportiva se sinceró, finalmente: “Yo sé lo que le he dado. Si ella no lo valora… A veces me siento tonta. La he protegido muchas veces. ¿Por qué tengo que proteger a alguien que no lo valora? Siento que se ha enfriado algo entre las dos”.

Miguel Frigenti, por su parte, no se ha sentido en mitad de este conflicto. Es más, el colaborador de ‘Sálvame’ no ha dudado en posicionarse a favor de Adara Molinero ya que, repitió, no entiende las actitudes que está teniendo Cristina Porta con su compañera. ¿Qué opinará la periodista deportiva de las palabras del que era su gran apoyo en el concurso?