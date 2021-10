El pasado domingo, Adara Molinero se convirtió en protagonista de ‘Secret Story’. Todo comenzó cuando la expulsada, Lucía Pariente, escribió un tuit que tenía relación con el padre de la concursante y de una posible reconciliación. Un hecho que provocó que la joven tuviera un terrible ataque de ansiedad.

Un momento que afectó a gran parte de la audiencia, pero también a Jesús Molinero. El padre de Adara, por ese mismo motivo, accedió a hablar con su hija en directo. Carlos Sobera, antes de dar paso a la inesperada llamada, quiso hablar con la concursante sobre este asunto. Ella se sinceró: “Lucía sabía que es un tema que me dolía muchísimo”.

Es entonces cuando quiso explicar lo que ocurrió entre ella y Jesús Molinero: “Mi distanciamiento fue casi público. Mi padre se posicionó con la otra parte… Yo me estaba separando y necesitaba a mi padre. No sé si lo hice bien o mal, lo hice como pude y como supe, pero necesitaba a mi padre. Le necesitaba”, reconoció Adara, entre lágrimas, sin tan siquiera imaginar que hablaría con él en directo.

Adara, sobre su padre: «Se estaba tratando lo más importante de mi vida» #SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/XZ57knmsei — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 26, 2021

Visiblemente destrozada, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ reconoció que su padre “siempre ha sido mi referente, sentía auténtica admiración y devoción, perdía la cabeza por él. Ha sido muy doloroso para mí. Me duele día tras día, es una herida que llevo dentro”. Es evidente que le duele el recuerdo de que su padre, en un momento tan doloroso, se posicionara a favor de Hugo Sierra.

“Se estaba tratando lo más importante de mi vida. Me pone muy mal este tema”, reconoció la concursante de ‘Secret Story’. En ese preciso instante, Carlos Sobera dio paso a la llamada de Jesús Molinero, que entró en directo para hablar con su hija. Una conversación que comenzó con un reproche: “En ningún momento dejé de posicionarme contigo. Fuiste tú quien cortó la relación por este tema”. Aun así, dejó claro que “es algo que tenemos que hablar y llevarlo a buen puerto”.

Jesús Molinero: «Mi hija es lo más grande de mi vida. Hay cosas que no nos entiende y chocamos» #SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/x1LjXGRR07 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 26, 2021

Carlos Sobera, al ver cómo comenzó la conversación, quiso intervenir para aconsejar a Jesús Molinero que no realizara reproches y aprovechara la ocasión para dedicar a su hija “unas palabras bonitas”. El presentador fue más allá: “Sería mejor que aprovechéis este momento que puede ser hermoso para reencontraros como padre e hija”.

Jesús Molinero continuó hablando: “Me gustó verla mal porque sentí que le importaba algo. Estos dos años parecía que no le importaba nada… Sigo escuchando a su madre diciendo burradas, pero Adara sabe que a mí me llama y me tiene para lo que quiera. ¡Cómo no voy a estar sufriendo! Tengo un nieto que llevo dos años sin verle”.

Finalmente, algo más tranquilo, el padre de Adara terminó diciendo a su hija que la quería y que le encantaría tener esa conversación que tienen pendiente para poder empezar de cero. La joven está dispuesta a hablar lo ocurrido para llegar a un entendimiento. Aunque se quedó algo trastocada con la llamada, lo cierto es que le encantó poder escuchar a su padre después de tanto tiempo.