Tras convertirse en la última expulsada de ‘Secret Story’ el pasado jueves, Lucia Pariente tuvo que contar el secreto con el que entró al reality. La madre de Alba Carrillo vivió una de sus noches más intensas desde que inició su andadura por los platós de televisión, desvelando un secreto que ni siquiera su familia conocía.

“Mi familia no sabe que la estafé», le dijo Lucía Pariente a Jordi González con tono serio, antes de desvelar la historia al completo. La ex concursante confesó que el algo que siempre ha tenido muy callado, y que había sido incapaz de contárselo a nadie.

“Tenía 15 años, fui a una carnicería porque mi hermana me había mandado a comprar pinceles y un señor me dijo: ‘¿Usted pinta? Pues tome esta tarjeta que le voy a dar trabajo», comenzó explicando la ex concursante.

¡Este es el secreto de Lucía! ¿Os lo esperabais? #SecretNoche7 pic.twitter.com/KMkEKIfRYl — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 24, 2021

Después de esto, la madre de Alba Carrillo reveló que aceptó el trabajo y que, durante varios años, trabajó realizando portadas de discos para una discográfica. Un trabajo que consiguió debido a que se aprovechó de los dibujos de su hermana, algo que ella nunca supo, hasta este domingo.

«Los dibujos me los hacía mi hermana. Yo pinto como un niño, solo puse mi nombre, porque no sé dibujar», explicó la ex concursante de ‘Secret Story’. «¡Me lo pagaban muy bien!», añadió.

Después de dar a conocer su secreto, los Gemeliers explicaron que sabía que era algo que tenía que ver con la música, ya que la propia Lucía Pariente se lo había dicho de pasada en una ocasión.