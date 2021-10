El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos ver una nueva expulsión del concurso. Tras la salvación de Isabel Rábago el pasado martes, la decisión estaba entre dos pesos pesados de esta edición.

Estamos hablando, cómo no, de Lucía Pariente y Adara Molinero. El propio Jorge Javier Vázquez, una vez las dos se encontraban en la sala de expulsión de ‘Secret Story’, reconoció que esa situación era “una pena para el programa”. Y es que se fuese quien se fuese, el reality perdía a una gran concursante.

La primera en hablar en la sala de expulsión fue Lucía Pariente, que quiso hacer una reflexión de su paso por el programa. “Estoy triste, pero llevo varios días así, no aprietes”, reconoció la madre de Alba Carrillo. “Yo me lo he pasado, lo he vivido y he ido a dar las gracias al Cubo por cada prueba y cada día. Eso en contraposición de no tener a quien quiero. Aunque he procurado no salir de la valla, me ha generado un punto egoísta de qué bien me lo estoy pasando”, añadió.

Lucía ha sido la elegida por el público para abandonar la casa #SecretGala6 pic.twitter.com/nxSXJpzCfn — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

Lo cierto es que, aunque las nominaciones han estado ajustadísimas, la audiencia de ‘Secret Story’ decidió que la nueva expulsada de la edición fuera nada más y nada menos que Lucía Pariente. Una vez en plató, Miguel Frigenti hizo una valoración sobre su concurso, dejando claro que, para él, Isabel Rábago se convirtió en un “lastre” en su concurso.

La madre de Alba Carrillo dio la razón al que fuera su compañero. Por si fuera poco, cree que tanto la colaboradora de ‘Viva la vida’ como Luis Rollán han sido muy perjudiciales no solamente para su participación, sino también para la de Emmy Russ. ¡Pero eso no es todo lo que ocurrió en el plató de ‘Secret Story’!

Y es que Lucía Pariente también tuvo un fuerte enfrentamiento no solamente con la madre de Cristina Porta por los comentarios que ha hecho estos días, sino también con la madre de Adara Molinero. Todo ello, cómo no, con los continuos comentarios de Alba Carrillo, que no quiso quedarse de brazos cruzados en este asunto. Lo cierto es que, a pesar de todo, Lucía ya está fuera del concurso.