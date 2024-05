‘MasterChef’: un ex concursante desvela varios detalles sobre la dirección del programa

La vida sigue igual en MasterChef, ya que no hay edición sin grandes polémicas. Esta vez todo ha explotado tras la salida voluntaria de Tamara Galimova, que se marchó de las cocinas ante una respuesta de lo más dura del jurado, algo que ha provocado que ex concursantes de ediciones anteriores hablen de lo que pasaron durante su participación y que no se pudo ver en televisión.

La reacción de Jordi Cruz ante el abandono de la concursante rusa fue completamente desmedido, algo que ha sido tan criticado que incluso RTVE ha decidido retirar el programa en el que se produjo este episodio. Para calmar los ánimos el chef reapareció con la ex concursante, pero no ha servido para callar a los más críticos.

Pablo Pérez, concursante de la tercera edición de anónimos, es desde hace años una de las voces que no se calla durante la emisión de los programas, siendo generalmente muy crítico con lo que pasa en pantalla. En su cuenta de X (antes conocido como Twitter) suele comentar cada gala y no se calla los fallos y desvela detalles que los espectadores no conocen.

En una entrevista concedida a El País, el valenciano ha recordado que él también pasó su propio calvario durante su estancia. Allí le apodaron como ‘el sensible’ y el programa le hizo ganarse la fama de ‘llorón’ durante su participación, algo que le ha perseguido durante años.

Pérez participó en la edición en la que se vivió en famoso León come gamba, uno de los platos que ha pasado a la historia del programa por ser uno de los más criticados por el jurado. Alberto, creador de este plató, tenía apenas 18 años y fue eliminado directamente por los jueces sin que se pensase en los demás concursantes.

El concursante se tomó al pie de la letra el consejo de Jordi en el que le animó a sacar el león que llevaba dentro, por eso torneó una patata a la que decoró para darle forma de león. Pese a las críticas, el plató estuvo en la carta del restaurante que el programa tiene en Madrid.

Después de que los jueces le reprochasen que aquello era una «marranada» y «un insulto a la inteligencia», Pablo ha contado en el citado diario lo que pasó después y que no se vio en la televisión. «Cuando terminó de grabarse el programa, los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados, llorando por todo lo que había sucedido en plató. Y eso que en pantalla no se vio ni la cuarta parte de lo que pasó», ha recordado.

Tras llevarles a un cuarto fuera del plató, asegura que «una de las jefas» les felicitó por lo que se acababa de ver: «Vaya programa nos habéis regalado». «Alberto estaba llorando a mares y vi a las responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él», asegura.

Pero no acaban ahí las críticas de este ex concursante de MasterChef: «Desde el programa niegan lo innegable. Llegabas a escuchar cómo decían por el pinganillo a los jueces a qué concursante tenían que expulsar, pero ellos te seguían diciendo que no era así».

Además de lamentar que no se cuide a los aspirantes y no duden en romper sus ilusiones, Pérez ha desvelado que Shine Iberia, productora del programa, se queda con entre el 20 % y 25 % de los ingresos que reciben los concursantes tras su paso por el talent. Es decir, que el programa también gana si después acuden a otros programas, como ya pasó con Luca Dazi, que apenas pasó por las cocinas entró en la casa de GH VIP 8.

«MasterChef no deja de ser un negocio al que tienen que sacarle rédito el problema es que lo logren con presupuestos de una cadena pública», lamenta Pablo Pérez.