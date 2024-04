Una concursante de ‘MasterChef’ se enfrenta al jurado: «No me gusta rodearme de cerdos»

La nueva edición de MasterChef está dando mucho de qué hablar, y eso que acaba de comenzar. En la emisión del pasado lunes 22 de abril los espectadores fueron testigos de lo que podría catalogarse como uno de los momentos más tensos de la historia del talent culinario.

Todo comenzó en la prueba de exteriores. Ángela y Pilar tuvieron que elegir a los capitanes de la prueba, siendo José y Maicol los seleccionados. Pero, Tamara fue la única que no entró entre las opciones de los aspirantes, por lo que tuvo la posibilidad de elegir a qué equipo ir. Ante ello, la mujer escogió al equipo de Maicol porque había «más nivel». Pero, se equivocó.

Los aspirantes del grupo de Maicol realizaron mal el postre y las perdices. Las gachas salieron bien gracias a la ayuda de Pepe Rodríguez. Pero, esta situación provocó que el grupo entero se mostrase muy enfadado con Maicol. Eso sí, la que más cabreada estaba era Tamara porque le hicieron cortar zanahorias para nada.

Posteriormente, Pepe Rodríguez se acercó a Tamara para hablar con ella. Un encuentro donde la aspirante criticó con dureza la incapacidad de Maicol para comandar, mandar, negociar y delegar. Ante ello, el chef le quiso recordar que fue ella la que eligió formar parte de ese equipo y lo comparó con su trabajo como financiera.

Una actitud que prendió la llama en Tamara. «No necesito que metas las finanzas en este caso», le dijo ofendida. «Me incomoda que Pepe ponga un ejemplo de cómo trato a mis clientes, comparándolo con la capitanía de una persona», comentó a las cámaras del formato. «Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a dejar ni voy a permitir que me hables así delante de millones de personas», dijo.

Tamara en MasterChef: «No sé qué hago aquí aguantando tonterías»

Pepe Rodríguez, al ver la actitud de la aspirante, le pidió calma y control. Pues, si la situación se excedía, terminaría fuera del concurso más pronto que tarde. Fue entonces cuando Tamara le dejó claro que ella no tenía necesidad de perder su tiempo en MasterChef. «¿Y qué haces aquí?», le preguntó el cocinero.

Un tenso momento que era presenciado por Jordi Cruz, quien se iba molestando cada vez más. «Para vivir la experiencia. No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante. Ahora, otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería, sí, y buscaría a los mejores chefs, los mejores proveedores y a las mejores personas», le dijo ella.

Cruz, intentando calmarse, le dijo que para estar así en el programa, mejor que no estuviera. Pero, Tamara no iba a quedarse callada. «Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una mujer súper afortunada. Tengo una casa maravillosa, un marido comprensivo y que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!», sentenció a las cámaras en uno de los totales.