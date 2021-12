El funeral del ex tenista Manolo Santana, el pasado sábado a los 83 años, reunió a rostros muy conocidos de nuestro país. El programa ‘Socialité’ conectó en directo con la capilla ardiente, ubicada en Marbella, y la presentadora María Patiño protagonizó un comentado patinazo.

La presentadora de ‘Socialité’ conectó en directo nada más comenzar el programa con un equipo que se había desplazado a la capilla ardiente del tenista, donde su familia y otras grandes personalidades del deporte de nuestro país quisieron dar su último adiós al ex tenista.

En ese momento, debido a un despiste, María Patiño protagonizó un momento que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral el vídeo en el que incluía entre los asistentes al funeral a Ángel Nieto.

Mientras que el cámara del programa se encontraba enfocando a la familia y amigos reunidos en torno al féretro de Manolo Santana, María Patiño cometió un lapsus al incluir entre los asistentes al piloto Ángel Nieto, fallecido en el año 2017 en un accidente de tráfico.

«Giovanna, estás en el tanatorio. Muy buenas tardes, estamos viendo ahora mismo a Ángel Nieto… No, a Ángel Nieto, no, perdón», rectificó rápidamente la presentadora al conectar con la reportera Giovanna González. «No, no ha venido nadie de la familia Nieto», comentó la reportera, tratando de arreglar el error.

La equivocación de María Patiño no ha pasado desapercibida para muchos espectadores: «Ojú, pero si Patiño también tiene apagones y ve fantasmas…, acaba de ver a Ángel Nieto en el tanatorio donde está Manolo Santana», ha comentado una espectadora. «Patiño acaba de resucitar a Ángel Nieto», ha señalado otro usuario de la famosa red social.