A pesar de ser una de las periodistas más conocidas del país, María Patiño es muy reservada en lo que a su vida personal se refiere. Tanto es así que han sido contadas las ocasiones en las que la gallega ha hablado sobre su hijo Julio, del que ha desvelado en su última entrevista con ‘Lecturas’ que tiene una maravillosa relación.

«Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas, y era protegerlo», relató la periodista visiblemente emocionada. Julio, de 21 años, es una joven discreto al que no le interesa el mundo del corazón en el que tantos años ha trabajado su madre.

María Patiño, que es una de las colaboradores de Mediaset que más cuota de pantalla ocupa durante la semana, es consciente de que está muy expuesta, pero no ha querido que esta situación afecte a su hijo. «A partir de ahí, lo llevo al extremo. Es muy importante que para que sea feliz esté muy al margen de todo», añadía.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sincerado sobre sus primeros años como madre soltera. «Soy una persona que no ha estado casada y me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo», contaba.

Un trabajo que le ha traído grandes satisfacciones personales, pero del que también es consciente de la sobreexposición que supone, manteniendo completamente al margen a su hijo. De esta manera, la presentadora de ‘Socialité’ también ha querido referirse a los juicios de valor que sufren las mujeres que optan compaginar la maternidad con el trabajo.

«Opté, porque no tenía otra manera de concebir mi historia, por el trabajo. Pero por ello me sentí machacada, humillada, vejada… Porque se presupone que como yo he optado por el trabajo, he apartado y marginado mis otras obligaciones como madre y mujer”, explicaba. Es más que evidente que, a través de esta entrevista, se ha sincerado como nunca.