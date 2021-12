María Patiño se ha sincerado como nunca en su última entrevista con la revista ‘Lecturas’. La presentadora de ‘Socialité’ ha dado detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida íntima, entre ellos, sobre la bulimia que sufrió durante años.

La presentadora se ha ganado el corazón de la audiencia con su naturalidad, así como con su fortaleza a la hora de afrontar los episodios más complicados de toda su vida. A los 23 años reconoció que la bulimia estaba amenazando su salud, y ahora ha dado nuevos detalles sobre este complicado momento de su vida, del que consiguió salir demostrando una vez más su fortaleza.

“Me resultó difícil salir y lo logré porque me presenté a una unidad experimental a modo de terapia”, afirma la presentadora durante su entrevista con la revista ‘Lecturas’, entre otras declaraciones.

Durante la entrevista, María Patiño también se abre a la hora de hablar de su familia, recordando momentos del pasado como por ejemplo que: “En casa éramos muy diferentes y discutíamos mucho. Mi madre era de una ideología política, mi padre de otra. Mi padre era militar y yo tengo un hermano que es objetor de conciencia, uno creyente y otro ateo. Si nos ves, te asustarías, pero después seguíamos cenando”, explica la presentadora de ‘Socialité’, durante su entrevista.

En cuanto a los rumores que le han perseguido toda la vida, la periodista revela que: Mis grandes secretos no se saben. Se cuentan cosas que no han pasado y todavía nadie me ha preguntado por cosas que sí han ocurrido”, señala de forma contundente.