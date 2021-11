María Patiño protagonizó ayer el momento más tenso de la tarde en ‘Sálvame’. Tras una fuerte discusión con Marta López, la periodista salió a gritos del plató acusándola de ser una falsa. Una disputa que viene a raíz del posicionamiento de Marta a favor de Kiko Matamoros, en la guerra entre su hija, Anita Matamoros y su actual pareja, Marta López Álamo.

Según palabras del propio Kiko, su hija Anita, una de las influencers más cotizadas del país, habría vetado a Marta López Álamo de algunos eventos, impidiendo que la joven se desarrollara en su carrera como creadora de contenido en redes sociales.

«A mi me parece muy bien que reniegue de mí, ahora que vete a mi novia en determinados eventos no me parece tan bien», acusaba Matamoros. Unas palabras que Kiko Hernández ha puesto en entre dicho pero que Marta López ha corroborado. «Teníamos el mismo gestor y como nos llamamos igual he visto facturas de Álamo, os podría sorprender lo que cobra», decía.

María Patiño se va del plató entre gritos a Marta López: «¡Eres muy falsa!» https://t.co/uLSibfBW6u — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 25, 2021

Unas palabras que no han sentado nada bien a María Patiño que no ha dudado en estallar contra la colaboradora. “¡Aquí hay dos idiomas! Habla de una manera delante y otra detrás», espetaba la presentadora de ‘Socialité’. “Que cuente la verdad porque ella me ha dicho a mí que tengo narices, pero ella no tenía ganas de enfrentarse a Matamoros ¡Eres muy falsa Marta, muy falsa!”, proseguía.

«A mi no me faltes el respeto María. Yo no te lo he faltado en ningún momento», le recriminaba a la presentadora. Una discusión en la que el director del programa, David Valldeperas, ha tenido que intervenir. «Ya está, la historia entre tú y María no nos interesa. Estamos hablando de Anita y Marta López Álamo», ha dicho.

«No es justo. Ahora voy a quedar yo como una falsa», concluía la ex concursante de ‘Supervivientes 2021’. Una tensión entre colaboradora y presentadora que parece no cesar.