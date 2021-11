Tras anunciar oficialmente la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno, Rocío Flores ha regresado a ‘El programa de Ana Rosa’ para seguir haciendo frente a las interminables polémicas que rodean a su familia. Entre otras cosas, la hija de Antonio David ha tenido que aclarar su versión acerca de los numerosos carteles que aparecieron en Málaga con la cara de su padre bajo el nombre de “maltratador” y a las posteriores afirmaciones hechas por María Patiño.

Fue la misma Rocío Flores quien se encargó de denunciar este hecho ante la policía de la ciudad andaluza. Según ella misma, porque su padre se encontraba en Madrid en el momento en el que aparecieron.

Por su parte, María Patiño cuestionaba en ‘Socialité’ la cantidad de carteles que aparecieron -Se hablaba de unos 500- y las circunstancias en las que aparecieron. De esta manera, daba a entender que fue el propio Antonio David Flores quien colocó los carteles en las inmediaciones del colegio de su hija pequeña Lola.

María Patiño: «Antonio David es la persona que colgó los carteles donde se le llamaba maltratador» #socialite500 — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 30, 2021

Rocío Flores se ha mostrado rotunda ante estas declaraciones: “Voy a tomar acciones legales contra las personas que me acusen de poner una denuncia falsa”.

La respuesta de María Patiño no se ha hecho esperar en ‘Sálvame’, aludiendo directamente a la hija de Antonio David Flores. «Creo profundamente en la reinserción, pero en su día se demostró que denunciaste a tu madre y la denuncia fue falsa, porque el delito lo cometiste tú», ha afirmado. «Yo no te he acusado de interponer una denuncia falsa», añadía María Patiño. «Se hablaba de más de 500 papeles, ahora solo son más de 4 (….) Tu padre está muy nervioso intentando convencer a los vecinos de que vieron algo que no vieron», ha confirmado.

Por otro lado, la periodista se ha referido a las pruebas que han adjuntado la familia Flores públicamente para denunciar este hecho. «La única prueba que existe es la foto de un solo cartel que alguien está sosteniendo», ha concluido. «Si alguien me demuestra que aparecieron al menos 10 carteles, hago lo que me pidáis», finalizaba.