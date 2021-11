Desde que fue fulminantemente despedido de Telecinco en marzo de este mismo año, Antonio David Flores ha respondido a todas las polémicas que han rodeado a su familia y a él mismo a través de su recientemente estrenado canal de YouTube.

Pese a que, como el ex colaborador ha asegurado, en un primer momento no tenía intención de hacer alusión a sus ex compañeros de ‘Sálvame’, en el último vídeo que ha publicado este miércoles titulado ‘Yo me rebelo’, ha arremetido contra el programa y su productora. Entre otras cosas, «por incitar al odio contra la etnia gitana», como él mismo ha asegurado.

Todo comenzaba cuando un colaborador de Sálvame -presuntamente y según palabras del propio Antonio David, Kiko Hernández- entrevistaba a un familiar del ex guardia civil que se encontraba en Málaga. Dicho familiar, aseguraba sentir pánico al salir del hotel en el que se encontraba porque «son capaces de agredirme». «Son como gitanos», afirmaba el colaborador con el que mantenía la conversación. «Es que son sí, el padre o la madre», afirmaba la persona anónima.

Unas palabras que han hecho enfurecer a Antonio David Flores, que no ha dudado «en calificar como imperdonable» la conversación publicada en ‘Sálvame’. «Ese programa que es abanderado del colectivo LGTB y otros colectivos, lo que han hecho hoy ha sido fomentar el odio, el racismo hacia la etnia gitana».

Por otro lado, Antonio David Flores se ha dirigido directamente a Kiko Hernández, al que ha calificado como «cobarde» por distorsionar su voz para que no se le reconociera en el audio: «Hasta para eso eres cobarde», ha afirmado.

Tampoco ha tenido reparo en dirigirse a los patrocinadores, a la cúpula de Telecinco y a la audiencia de ‘Sálvame’, para incitar un boicot contra el programa. «En este país se toleran cosas que en Europa no se toleran», ha dicho. Finalmente, el ex guardia civil se ha dirigido a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, para que tome la medidas oportunas «correspondientes a su cargo» para que haga justicia dado que «esto no se puede permitir».