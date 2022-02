Parece que este año viene cargado de compromisos para Manuel Carrasco, y es que, el cantante andaluz ha anunciado recientemente las fechas en las que se desarrollará su gira por España, además también va a presentar un nuevo álbum del que ya conocemos cual será el nombre del primer tema y su fecha de lanzamiento.

‘Fue’ es la elegida por el gaditano para representar su próximo álbum, esta se estrenará el próximo 11 de febrero. También ha pensado en aquellos impacientes que no pueden esperar hasta el próximo viernes, por ello, ha decidido ofrecer a sus fans un pequeño avance del nuevo tema a través de sus redes sociales.

A principios de año, el cantante borraría todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Un hecho bastante curioso, aunque muchos artistas suelen seguir esta ya conocida estrategia de marketing con el fin de promocionar nuevos proyectos, en este caso para dar presencia al que será su nuevo álbum presentado por ‘Fue’.

«La primera palabra», «encontrarnos por el camino», «fue la gata cómplice del tejado», «fue el final de mierda de aquella serie», «y fue y fue y fue» son algunas partes de la nueva canción que ha ido compartiendo Manuel Carrasco, justo antes de publicarnos un adelanto en vídeo.

View this post on Instagram

“Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta fue sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero” se escucha narrar a una voz durante el último adelanto que nos brindó.

“Qué ganas de enseñaros las nuevas canciones, ya se han grabado algunas de ellas y estoy contento. ¡Pronto novedades!!” redactaba el artista en una de sus recientes publicaciones.

El gaditano comenzará un día antes del estreno de su nuevo tema, la gira de conciertos que ya tenía programada, por lo que, entre febrero y junio, el artista visitará diferentes ciudades del país, brindándonos la mejor versión de su música.

No me aguantaba las ganas de poder anunciaros nuestra gira tan deseada, el corazón me grita concierto, se me dispara la vida solo de pensarlo.

“ Hay que Vivir el momento” …

Estamos preparando una buena! 🔥@Riffmusic pic.twitter.com/VgdeCFzcO1

— Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) December 17, 2021