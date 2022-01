Manuel Carrasco deja nuevas pistas sobre su nuevo proyecto musical. El onubense ha vuelto a subir misteriosas publicaciones que tienen que ver con sus nuevas canciones.

El cantante, a raíz del cambio de año, borró todo su contenido de Instagram, algo que suele traducirse con el lanzamiento de un nuevo disco. El intérprete sorprendió a principios de año dejando su perfil completamente en blanco. La primera publicación fue un lienzo sin tocar y Manuel Carrasco escribió lo siguiente: “El 2022 empieza a escribirse sobre un folio en blanco”.

El onubense con este cuadro ha querido ilustrar el principio de su nuevo disco. Dieciséis días después, el artista ha sorprendido con su segunda publicación. “La primera palabra” es lo que ha escrito el andaluz en Instagram. En cuestión de un día, esta imagen cuenta con casi 20.000 me gusta y comentarios de apoyo y de nervios por parte de sus fans.

View this post on Instagram

Algo curioso sobre el cantante es que su gira se siga llamando ‘La cruz del mapa: Tour 2022’ dado que el lanzamiento del álbum ‘La cruz del mapa’ fue en 2018. A pesar de la salida de ‘Salida de emergencia’, los fans del artista necesitan más canciones de él.

Antes de finalizar el año, el artista nos dejaba el listado completo de ciudades que visitará a lo largo del año. Manuel Carrasco ha querido empezar de desde cero y con conciertos por toda España. La primera parada será en menos de un mes en Bilbao, tendrá dos días seguidos de espectáculos en Madrid y para mediados de mayo, el onubense cantará en su amada Huelva.

No me aguantaba las ganas de poder anunciaros nuestra gira tan deseada, el corazón me grita concierto, se me dispara la vida solo de pensarlo.

“ Hay que Vivir el momento” …

Estamos preparando una buena! 🔥@Riffmusic pic.twitter.com/VgdeCFzcO1

— Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) December 17, 2021