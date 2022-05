El conocido artista español, Manuel Carrasco, continúa centrado en su gira ‘La Cruz del Mapa’ con la que ha llevado su magia por media España. Una de las últimas ciudades en presenciarla ha sido Baeza, en Jaén.

Al igual que sus anteriores shows, Manuel Carrasco se consagró con otra noche para el recuerdo. Y es que, tras dos décadas de carrera profesional, el de Isla Cristina, lugar donde actuará próximamente, no deja de regalarnos noches mágicas, y es que la gira está siendo un auténtico éxito. Motivo de ello, ha sido la sorpresa que le dio a una seguidora en su gira de conciertos por Andalucía. Esta subió al escenario y se fundió en un emotivo abrazo con el artista, que ya es viral en algunas plataformas como Tik Tok.

Además de su talento innato, Manuel Carrasco destaca por la cercanía que tanto le caracteriza. Humilde y consciente de sus orígenes y valores, el artista siempre lleva su tierra y sus raíces por bandera. Tras una espectacular actuación en Baeza, con un público más que entregado desde la primera hasta la última canción, así daba las gracias por el apoyo recibido: “Baeza, inolvidables momentos. Gracias. Otro sueño cumplido y los que quedan….”

Y es que, tal y como dice el intérprete de ‘Fue’, “hay que vivir el momento”. Hay asistentes que se hicieron cientos de kilómetros para poder disfrutar del concierto y de su música, como es el caso de Claudia. Se hizo más de 300 kilómetros y se llevó la sorpresa de su vida cuando el artista vio el mensaje que la joven portaba en su pancarta. “Dame un abrazo”, y es que, nada más leerlo, la invitó a subir al escenario, y como no podía ser de otra forma, no pudo evitar emocionarse y dedicarle estas palabras al artista a través de su perfil en Tik Tok: “Mis ojos siempre te mirarán con brillo e ilusión. Mil gracias, no hay palabras que describan este momento. Eres increíble”