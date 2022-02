El primer invitado de la semana de ‘El Hormiguero’ ha sido nada más y nada menos que Manuel Carrasco. El artista andaluz acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo sencillo, titulado ‘Fue’. Bien es cierto que no fue el único protagonista de la noche, ya que Antonio Resines participó a través de videollamada para desvelar cómo se encuentra tras haber pasado tantos días en la UCI.

El cantante andaluz siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada pero, en esta ocasión, ha decidido dar pequeñas pinceladas. Así pues, ha conseguido sacar a la luz su lado más tierno. Al hacer un repaso de cómo ha sido su vida estos últimos meses, Manuel Carrasco no ha podido evitar mencionar a sus dos hijos.

Tanto es así que no ha dudado un solo segundo en compartir una anécdota de lo más divertida que tiene como protagonista a Chloe, su hija. Todo comenzó cuando Pablo Motos le preguntó si a la pequeña le gustaba o no su música. El artista onubense se echó a reír, asegurando que todavía no lo tiene muy claro.

Es entonces cuando confesó que “puse el DVD del concierto que hice en el Wanda. Estaba mi niña al lado y empezó a verlo. Yo pensé ‘esta no me ha visto nunca cantar así porque era muy pequeña, y ahora me va a ver’”. Un instante que él vivió con muchísima emoción e ilusión pero que terminó por quedarse sin palabras al escuchar la respuesta de la pequeña.

Al ver a su padre interpretar uno de sus temas, Chloe fue contundente: “Esta no la has cantado bien”. Lejos de que todo quede ahí, Manuel Carrasco reconoció que “le pregunté por la siguiente y me dijo que esta tampoco”. A pesar de esta divertida anécdota, el cantante tiene claro que a su hija sí que le gustan sus composiciones puesto que “va cantando por ahí mis canciones”. ¡Qué bonito!