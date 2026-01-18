Manuel Carrasco, contundente: «Sabiendo lo que sé, no volvería a Operación Triunfo»

La experiencia es lo que nos hace desenvolvernos con mayor o menor soltura en ciertos aspectos de la vida. En la industria musical, por mucho éxito que se tenga o por muy reconocido que sea el nombre, no es diferente. Manuel Carrasco se ha convertido en uno de los artistas españoles más consagrados y sonados del ámbito musical. Y es que, poco a poco y con el paso de los años, ha logrado conquistar a miles de personas con sus canciones. Una labor que se ha ganado él a pulso y que no ha sido nada fácil. Y es que, ser cantante significa trabajar constantemente para mantenerte o superarte, si logras lanzar un hit. Pero, no te puedes permitir caer en el olvido.

Como bien saben los fans de Manuel Carrasco, el artista comenzó su andadura profesional en Operación Triunfo. En el 2002, fue uno de los elegidos para concursar en la segunda edición de este talent show. Un formato que no ganó, por muy poco. Pues, quedó en segunda posición. Pero, eso no le impidió seguir luchando por sus sueños y por su pasión. Desde entonces, Carrasco ha ido trabajando pasito a paso. Una experiencia profesional cuyos resultados han sido bastante positivos, pero por la que también ha tenido que vivir el duro peso de la fama. Y es que, tal y como ha confesado, al principio de su carrera se encontró con muchas imposiciones.

Manuel se ha sincerado: «Tuve ataques de ansiedad, lo pasé muy mal»

Recientemente, Manuel Carrasco ha revelado públicamente que quiere tomarse un descanso y respirar. Pues, considera que es la mejor manera de volver a conectar con la profesión que tanto le apasiona. Y es que, aunque ahora tiene mucha más libertad creativa y es el dueño de su éxito, al principio no fue así. «Llega un momento en el que no controlas tu vida. Te dicen lo que tienes que hacer: por aquí no vayas, por aquí sí. Cuando yo preguntaba algo ya estaba hecho y yo no estaba de acuerdo. Muchas veces me dije: ‘Mira, esto no me merece la pena, me marcho para casa’. Tuve ataques de ansiedad. Lo pasé muy mal», confesó en una entrevista con El País.

Este domingo, el cantante formará parte del estreno de Lo de Évole, programa de LaSexta. Por ello, se han revelado algunas declaraciones que ha dado Carrasco y donde hace mención a sus orígenes. «Yo creo que nadie que sale de un programa así sale bien del todo», afirma en el programa. Y es que, su paso por el talent musical marcó un antes y después en su vida. «Me he tenido que ganar a la gente, persona por persona», destaca. Por ello, a la pregunta de si volvería a vivir la experiencia de la academia de OT, ha sido honesto.

«Sabiendo lo que sé hoy en día, no», ha sentenciado. Unas declaraciones muy contundentes con las que ha dejado claro que hay ciertas letras pequeñas que no están bien y nadie sabe. «Cuando estamos fuera de España, todos somos flamencos, todos tocamos las palmas», explica respecto a cómo asocian su música. «Suenas demasiado andaluz, no puedes sonar en esta radio», confiesa que le han dicho. «Y yo no he cambiado ni un ápice musicalmente en ese aspecto. Me he puesto todavía más bravo, más flamenco», deja claro. Y es que, precisamente, ha sido su esencia única lo que lo ha llevado tan lejos.