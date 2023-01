Maite Galdeano y José Antonio Avilés tienen una fuerte discusión: «Es un gran tramposo con el tiempo»

Maite Galdeano se convertía el pasado domingo en la primera capataz de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. La concursante tiene potestad para vigilar o incluso dar órdenes a sus compañeros y eso a algunos no les ha sentado nada bien.

Durante la prueba semanal, se ha producido una fuerte discusión entre la capataza y José Antonio Avilés. En su misión de manejar la granja, Maite ha comprobado que el colaborador de Telecinco no cumple con las pautas de la prueba y reduce su duración.

El gran apoyo de la de Pamplona en la granja ha sido Kiko Jiménez, pareja de su hija Sofía Suescun. Por lo tanto, ambos tomaban una decisión en conjunto. “El reloj lo voy a tener yo”, anunciaba la exconcursante de Gran Hermano 16. En ese momento, acudía al lugar de la prueba a confirmar que era cierto que Avilés no cumplía con lo establecido.

💥Aumenta la tensión entre José Antonio Avilés y Maite Galdeano 🧑‍🌾 #PesadillaParaíso https://t.co/HCZ8V5OKZL — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 11, 2023

“Maite administra el tiempo como le da la gana y depende con quién”, se quejaba el aludido. “Avilés es un gran tramposo con el cronómetro, lo manipula y se pone menos tiempo para no trabajar tanto”, ha asegurado Maite Galdeano. “Yo no he visto una capataz más vaga que tú”, le reprochaba el colaborador estallando la discusión. “¿Pero tú de qué vas? Si estoy todo el día para arriba y para abajo. No me enfades, eh”, le ha amenazado en respuesta la concursante.

El tándem Kiko/Maite se está convirtiendo en el foco de ataque de sus compañeros de granja. Desde el comienzo, Jiménez y Avilés han sido protagonistas de continuos enfrentamientos y por eso el programa ha tenido que intervenir a través de Nagore Robles. “No lo vamos a permitir”, ha advertido la presentadora.

“Es totalmente normal que tengáis diferencias, pero lo que no vamos a permitir es que se crucen límites y que os faltéis al respeto. Se puede discutir, pero siempre sin cruzar la línea”, ha explicado Robles. Tras el toque de atención hubo un breve lapso de calma, hasta que ha vuelto a ocurrir este desencuentro entre ambos concursantes y con Maite Galdeano esta vez de por medio.