Mabel ha confirmado nuevos detalles de ‘About Last Night’, su esperado álbum

Mabel ha desvelado nuevos detalles de su segundo álbum de estudio, ‘About Last Night’. Tras su irrupción en el panorama internacional, este nuevo proyecto de la cantante es uno de los más esperados del año.

La británica ha proporcionado a través de redes sociales algunas pinceladas de este trabajo, el cual verá la luz el 15 de julio. Sin duda esta es una noticia muy importante ya que su anterior disco, ‘High Expectations’ salió en 2019, es decir, han pasado tres años de sequía discográfica.

Tras el éxito de ‘Don’t call me up’, Mabel destacó a nivel internacional y pasó a ser una de las artistas emergentes más destacadas. A través de redes sociales, la cantante anunció la fecha de salida del proyecto musical, su portada y algunos fragmentos de los videoclips.

I’m so happy to finally announce that my new album ‘About Last Night…’ is out 15th July. I’ve worked so hard on this project and can’t wait to share it with you AND I’m headlining a show at @SomersetHouse on 17th July! *Pre-order to get pre-sale access.https://t.co/STHdu5xqwn pic.twitter.com/kUYoeBAtqr

— Mabel (@Mabel) May 27, 2022