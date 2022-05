Mabel estrena ‘Overthinking’ con 24kGoldn como adelanto de su nuevo álbum

Mabel nos sorprende con el estreno de ‘Overthinking’, una apuesta de los más innovadora junto al rapero 24kGoldn. La artista nos proporciona un nuevo adelanto de su segundo álbum de estudio.

Esta nueva canción trata sobre lo rápido se transforman las cosas, es decir, de ser emocionantes pasan a ser tóxicas. La propia cantante explicó que «muchas personas que sufren trastornos mentales se automedican y yo también pasé por una época en la que recurrí a las drogas para adormecer mis sentimientos», explicó la compositora.

«Espero que cualquiera que pueda identificarse con esta canción sepa que después de la oscuridad viene la luz», asegura Mabel. Este sencillo fue lanzado la pasada semana bajo una expectación enorme por el reencuentro de la artista con 24kGoldn. La británica trabajó con rapero por primera vez en 2020 en el single ‘Tick Tock’, en colaboración con Clean Bandit.

‘Overthinking’ is OUT NOW!!! Sooo proud of this one and loved working with @24kGoldn 💘 https://t.co/w1Q3Yz6l6d

See you on the @youtubemusic premiere page at 4pm BST / 8am PST!💕 pic.twitter.com/kGBMUY5toQ

— Mabel (@Mabel) May 20, 2022