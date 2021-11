No es ningún secreto que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más reconocidos en Turquía. Los dos son protagonistas de ‘Love is in the air’, serie por la que han conseguido un espectacular reconocimiento a nivel internacional. Recientemente, después del viaje del actor a Italia, la joven es la que ha querido pasar unos días en la ciudad de Nueva York.

En todo este tiempo que no han pasado juntos, la pareja no ha dudado en mostrar su amor a través de las redes sociales. Hande Erçel ha sido la primera en mostrar una romántica imagen de los dos, abrazados, disfrutando de un mágico atardecer en Maldivas. Un gesto de lo más dulce que terminó transformándose en un pique, y todo por la respuesta de Kerem Bürsin.

Kerem en Instagram le ha contestado a Hande con el siguiente mensaje : “así que quieres rescatar archivos” @KeremBursin #KeremBürsin #HandeErçel pic.twitter.com/8WezbdbTn0 — Kerem Bürsin Spain (@Kerembursinsp_) October 30, 2021

“Así que quieres rescatar archivos”, escribió el que da vida a Serkan Bolat al compartir la historia de Instagram de la actriz. Es entonces cuando no tardó en publicar un par de imágenes inéditas que no han dejado indiferente a nadie. Una era en la playa, al natural, y otra de la joven con la cara llena de tarta. Las hizo públicas con un mensaje: “Encontré esto… ¿Por qué no?”.

Lejos de que todo ocurriera en Instagram, los protagonistas de ‘Love is in the air’ decidieron pasar esta pequeña batalla a la red social Twitter. Es entonces cuando Hande Erçel acusó a su pareja de haber comenzado una “guerra de venganza”, y que tan solo había publicado la fotografía inicial por pura nostalgia al no estar juntos.

Al ver la reacción que había tenido su pareja, Kerem Bürsin no tardó en responder a través de su perfil de Twitter: “No tenemos que tomarnos esto tan en serio… Solo quería compartir mi versión favorita de ti”. Lo cierto es que no hay distancia que debilite su relación sentimental, ya que está más fortalecida que nunca. Es evidente que están disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel personal como profesional. ¡Y nos encanta verles tan felices!