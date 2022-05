La 1 de TVE estrenó este martes 3 de mayo la nueva temporada de ‘La noche D’, que como novedad principal, tuvo a Eva Soriano de presentadora, mientras que la primera temporada fue presentada por Dani Rovira. Una noche en la que varios invitados se reunieron a hablar sobre las bodas, entre ellos Lorenzo Caprile.

Fueron varios los invitados de esta primera entrega, en la que Malú puso la nota musical. Todos los invitados se unieron para debatir sobre las bodas o participar en juegos. Uno de ellos fue Lorenzo Caprile, diseñador y juez de ‘Maestros de la costura’.

Lorenzo Caprile confesó que no le gustaba asistir a bodas, motivo por el cual asegura que muchas conocidas ya no le invitan. No obstante, ha diseñado muchos de los vestidos de novias a lo largo de las tres últimas décadas: «Contando mi época con Rosa Clará y con Pronovias, debemos estar en torno a 5.000 trajes. Son 30 años ya», recordó el diseñador.

¡Lorenzo Caprile bordó el escudo del Atleti en un vestido de novia! #LaNocheDBodas ⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/zRahmqVo4X — La 1 (@La1_tve) May 3, 2022

Entre los diseños más emblemáticos de Lorenzo Caprile, el programa repasó el vestido de novia de la infanta Cristina, el icónico vestido de la reina Letizia en la boda de Federico de Dinamarca y Mery Donaldson o la mayoría de los diseños que ha lucido Anne Igartiburu en las campanadas en Televisión Española.

Por otro lado, Lorenzo Caprile confesó lo más raro que le ha pedido una novia a la que diseñó el vestido. El diseñador explicó que se trataba de un vestido en el que había incluido un escudo del Atlético de Madrid. Además, confesó que le había encantado incluir ese detalle, al ser un gran seguidor del equipo.

«Uno de mis mejores amigos, que se casaba también con una estupenda amiga de la misma pandilla, me pidió que le bordara en el forro de la cola el escudo del Atlético de Madrid. Y como yo también soy del Atleti, pues…», recordó entre risas.