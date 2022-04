La 1 de Televisión Española emitió este martes la semifinal de ‘Maestros de la costura’. En ella, los espectadores conocieron los nombres de los finalistas de la edición, no sin antes, despedirse de uno de los concursantes más queridos, que decidió abandonar el programa a las puertas de la final.

Después de que Lily Grace y Lluís Mengual se clasificaran como los primeros finalistas. Pablo, Eduardo y Borja se batieron en duelo en la prueba de eliminación, en la que tuvieron que diseñar una propuesta inspirada en un esmoquin de Yves Saint Laurent. No obstante, al final de la prueba los jueces no pudieron dar su veredicto, al ser interrumpidos por uno de los concursantes.

Eduardo Navarrete interrumpió el momento en el que el jurado iba a anunciar su decisión, para anunciar que había decidido abandonar el programa. El concursante quería cederle su plaza a Pablo, ya que se trataba de su primera oportunidad para darse a conocer en el mundo de la moda.

💥 Eduardo tiene algo que decir… #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/PHTpD0EX44 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 19, 2022

«Estoy súper feliz y súper agradecido de haber vuelto aquí con vosotros. Habéis hecho que me reencuentre de nuevo con la costura después de mucho tiempo. Me lo he pasado súper bien, me ha encantado venir, pero yo gracias a vosotros y a mucho trabajo he conseguido hacerme un hueco en este mundo, en esta industria, como la llama Lorenzo Caprile, y yo quiero dejar esta oportunidad a mi compañero, a Pablo. Quiero que él lo aproveche. Quiero que te quedes tú. Yo me voy», expresó Eduardo Navarrete tras anunciar su marcha voluntaria.

A pesar de la emoción del momento, los jueces le pidieron al diseñador que se pensara bien su abandono, para que no se arrepintiera después. Pero la decisión de Eduardo ya estaba tomada, mientras que Raquel Sánchez Silva que no se podía creer lo que estaba sucediendo.

«Me siento ahora entre una madre orgullosa y una madre enfadada, que a veces son lo mismo», exclamó Raquel Sánchez Silva al veterano aprendiz. Por su parte, Caprile aseguraba sentirse muy orgulloso con el gesto de Eduardo. Para el concursante abandonar ‘Maestros de la costura’ a las puertas de la final no fue ninguna derrota, sino su manera de ganar.