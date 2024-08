Lola Mencía, ex concursante de ‘Supervivientes’, denunciada por un vídeo en Instagram

Lola Mencía está disfrutando de unos días de vacaciones después de pasar 32 días en Supervivientes All Stars, el último reality de Telecinco en el que ha concursado. La leonesa saltó a la fama gracias a La isla de las tentaciones, programa en el que demostró su amor por los animales, especialmente con su perro Horus, que ha sido protagonista inesperado de su última polémica. La influencer es también una apasionada de la montaña, por lo que decidió hacer una gran excursión junto a su pareja, Álex Cuadrado, al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lo que parecía un vídeo espectacular para sus fans de las redes sociales, se ha convertido en la prueba para que el SEPRONA haya denunciado su comportamiento en este espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los más protegidos de nuestro país.

Una de sus publicaciones en la red social Instagram le está dando dolores de cabeza pese a que lo esperado era que se convirtiese en un contenido lleno de buenos comentarios. Tal y como denuncian muchos de los que han visto el vídeo, Lola y sus acompañantes se saltaron las normas del parque al dejar a sus dos perros sueltos y dejar que se bañasen en una de las cascadas que se encontraron en su camino. «Una vez allí (en Huesca) hay muchas opciones de rutas para elegir, en nuestro caso hicimos la de la Cascada Cola de Caballo. En el trayecto nos encontramos con más cascadas preciosas. Al terminar el trayecto nos sorprendió una tormenta de granizo impresionante», así cuenta la experiencia que vivió y que quedará para el recuerdo.

Los comentarios negativos y críticas de montañeros han inundado su perfil, pero esa no es la peor de las consecuencias que podía tener. Según anuncia la agencia EFE, el SEPRONA ha tomado medidas después de que la Guardia Civil haya visto las imágenes -seguramente gracias al revuelo- y han decidido denunciar a dos personas que se bañaron en la conocida cascada de Cola de Caballo y en una de las pozas de Gradas del Soaso, incumpliendo la normativa del parque de no introducir perros suelos. Hay que sumar que al ser dos animales de una raza potencialmente peligrosa y no tener bozal obligatorio, también han incumplido la Ley 50/99 de animales potencialmente peligrosos.

Se trata de infracciones leves y que seguramente tendrán solo una sanción económica, pero sirven para dejar claro que no todo vale para conseguir un vídeo o una foto espectacular. La propia Lola Mencía está denunciando en las últimas horas que está sufriendo un gran acoso por parte de cientos de personas por este asunto, llegando incluso a acudir a denunciar ella también los insultos que está recibiendo.

Lejos de admitir su error, ha decidido ir al ataque y responder a varios de los usuarios que critican su actitud. «Para los que critican: que yo sepa no os he visto de voluntarios recogiendo toda la mierda que dejan muchísimas personas en el Parque Nacional, os aseguro que harías más labor estando allí que comentando aquí».

Lola Mencía está sufriendo las consecuencias

También ha denunciado que esos comentarios se están trasladando a su negocio, un hotel canino que regenta en su León natal, que se ha llenado de reseñas negativas en Google desde que se ha viralizado el vídeo. Ella asegura que está sufriendo acoso y que la empresa en la que trabaja su pareja también está recibiendo ese mismo tipo de comentarios falsos, ya que solo están provocados por su comportamiento en redes sociales.