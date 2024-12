Lalachus: nombre real y origen del nombre artístico de la presentadora de las Campanadas en TVE

Lalachus, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las humoristas y colaboradoras de televisión más conocidas de nuestro país. Recientemente, ha cosechado aún más éxito por su trabajo en La Revuelta, algo que le ha servido para cumplir dos de sus grandes sueños. Por un lado participar en Telepasión, el mítico programa que se emite en Nochebuena, y dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid para RTVE. Y es que ella y David Broncano han sido escogidos para tal cometido, donde no solamente harán disfrutar a los espectadores de una espectacular despedida de 2024 y bienvenida al 2025, sino que tratarán de llevarse el gato al agua en cuanto a audiencias se refiere. Recordemos que, en los últimos años, Cristina Pedroche y Alberto Chicote han conseguido ser líderes en la última noche del año. ¡Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular!

Lo cierto es que, a priori, Lalachus es un rostro no tan conocido para aquellos que no son seguidores de La Revuelta o no son unos apasionados del humor. Es por eso que, inevitablemente, son muchos los que se preguntan dos cuestiones perfectamente diferenciadas. Por un lado, ¿cuál es el nombre real de la joven de 34 años? Y, por otro lado, ¿cuál es el origen del curioso nombre artístico que escogió la fuenlabreña para su trayectoria profesional? ¡Es el momento más que perfecto para resolver las dos dudas!

¿Cuál es el nombre real de Lalachus, presentadora de las Campanadas para TVE?

Se trata de Laura Yustres Vélez. Nació el 21 de abril de 1990 en Fuenlabrada y, desde muy temprana edad, mostró un enorme interés por el mundo del espectáculo. Es por eso que no dudó un solo segundo en matricularse en Comunicación Audiovisual. Tras terminar sus estudios, trabajó durante un tiempo como recepcionista en una empresa de construcción.

Poco a poco, a base de constancia, dedicación y mucho talento, Lalachus fue haciéndose un hueco en el mundo del espectáculo. No solamente ha conseguido ser una gran cómica y colaboradora, sino que también es una excepcional actriz. Un claro ejemplo de que todo esfuerzo, tarde o temprano, se ve recompensado.

¿Cuál es el origen de su nombre artístico?

Hace poco más de un año, la colaboradora de La Revuelta concedió una entrevista al programa Tómatelo Menos En Serio, pódcast presentado por Chenoa para Europa FM. De esta forma, Lalachus dio a conocer la historia que hay detrás de su mote: «Tiene un origen bastante cutre», comenzó diciendo.

«Lala es por el teletubbie amarillo (Laa-Laa). Mi prima pequeña no sabía decir Lala y decía Lala Lala… Y Chus es de mi apellido que es Yustres. Un amigo me empezó a llamar Chustas (porros). Dije: ‘¿Qué me puedo poner de nombre de Messenger? Lalachus…», aseguró, tras desvelar con detalle el origen de ese nombre artístico. ¡Muy curioso!