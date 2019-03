Kylie Jenner es duramente criticada por Piers Morgan y este conocido artista ha salido en su defensa

Kylie Jenner atacada por su incorporación a la lista Forbes

No han pasado ni 48 horas desde que la revista Forbes publicara como es tradición los nombres y rostros de las personas más influyentes y adineradas del mundo. En esta ocasión esta lista ha provocado un pequeño revuelo en las redes en relación a un miembro del clan Kardashian. Se trata de la joven Kylie Jenner, que ha sido nombrada por dicha revista como la millonaria hecha a sí misma más joven del mundo a la corta edad de 21 años.

Este dato ha hecho que algunos personajes aficionados a los medios de comunicación no estén de acuerdo de las razonas por las que se incluya a Kylie Jenner en dicha lista. El caso más extremo ha venido de la parte del periodista Piers Morgan, el cual ha dicho que la razón por la que Kylie Jenner se encuentre en esta lista no es por iniciativa propia y no merece tanto reconocimiento, puesto que la verdadera razón por la que se incluía en la lista Forbes era porque su hermana, Kim Kardashian, hizo un vídeo pornográfico, haciendo referencia a la cinta sexual que se filtró de ella en el año 2007.

It’s not self-made, it’s because her sister made a sex tape. https://t.co/1EIgPAvMRg — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2019

Estas declaraciones no han provocado a la joven del clan Kardashian, pero si ha hecho que un cantante salga en su defensa. Se trata de Liam Payne quien le reprochó al periodista que su trabajo consiste únicamente en criticar y no alegrarse del éxito ajeno, y es que Piers Morgan pertenece a un colectivo de prensa que no respeta a las kardashian porque las consideran que son famosas únicamente por enseñar su cuerpo.

I’m sorry but piers are you crazy your only here cuz you talk shit about everyone and make controversial outbursts about people to get attention … at least @KylieJenner has her own business she built herself why not congratulate someone for once instead of knocking people 🤷🏻‍♂️ — Liam (@LiamPayne) March 6, 2019

Hi Liam,

a) She didn't 'build herself', she became rich & famous from her sister's sex tape.

b) It's 'you're'. https://t.co/Z1vPT3y4Lq — Piers Morgan (@piersmorgan) March 6, 2019

Sorry could you say it louder from the back of the line of irrelevant people please — Liam (@LiamPayne) 6 de marzo de 2019

Después de esta interrupción por parte del cantante integrante de la boyband diserta ‘One Direction’, el mismo periodista no quiso dejar el tema a un lado y quiso responderle haciendo alusión a que él no participara en estos temas relevantes de las sociedad ya que no cuenta con mucho reconocimiento tras la disolución de la famosa boyband a la que perteneció. Tras esto, Liam Payne no ha querido intervenir más en Twitter, red donde se desarrolló todo este debate.