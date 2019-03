Kylie Jenner cree que Travis Scott le ha sido infiel

Últimamente las Kardashian no ganan para disgustos. Después de saberse que, al parecer, su hermana Khloé habría sido engañada por Tristan Thompson y con su mejor amiga Jordyn Woods, le ha llegado el turno a Kylie Jenner.

La polémica estuvo servida y aún sigue abierta, ya que según los medios estadounidenses, Kylie echó de su casa a la que fue su mejor amiga tras el grave altercado. Además, el enfrentamiento repercutió en su línea de maquillaje, ‘Kylie Cosmetics’ ya que había sacado una línea junto a Jordyn, cuyos precios bajaron salvajemente después de saberse lo ocurrido.

Por si fuera poco y por si no han tenido bastante con una infidelidad, la familia podría estar pasando por otra. Esta vez es el rapero Travis Scott el que está en el punto de mira.

Los rumores vinieron a raíz de que este cancelara de forma precipitada un concierto en Nueva York por causas médicas, según él mismo hacía público a través de un mensaje de Twitter.

Buffalo I’m so sorry I can’t perform tonight. I’m under the weather and it fucking sucks! Can’t pull up without full rage. Show rescheduled to March 10 all tix are valid. See u soon

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 28 de febrero de 2019