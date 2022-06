Kiko Rivera estalla contra su hermano Fran Rivera: «No quiere a nadie»

Kiko Rivera ha dado un golpe en la mesa y ha estallado contra su hermano Fran Rivera. Tras las declaraciones cruzadas sobre las madres de cada uno, el hijo de Isabel Pantoja se ha despachado a gusto contra el torero en su última entrevista para Lecturas, publicada este miércoles.

«Fran no quiere a nadie. Mi relación con él es nula. Mi hermano no me importa un carajo, no quiero saber nada de él. No tengo culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que sea su hermano. El que no quiere nada es él», son algunas de las declaraciones del DJ a la mencionada revista.

Según Kiko Rivera, Fran «se cree superior al resto del mundo». No obstante, deja a su otro hermano, Cayetano Rivera, completamente al margen. «Con él experimento lo que es tener un hermano mayor. Es mi hermano favorito», señala.

¡¡Exclusiva!! Kiko Rivera da un golpe sobre la mesa y para los pies a su hermano Fran 💥 El hijo de Isabel Pantoja no perdona las terribles declaraciones sobre su madre 💣 Todos los detalles, solo hoy en tu revista #Lecturas. ¡Corre a tu kiosco! #Exclusiva #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/V5bDja4h1O — Lecturas (@Lecturas) June 15, 2022

Sobre la relación entre los dos hermanos, hijos de Carmina Ordóñez y Paquirri, Kiko Rivera asegura que: «Fran solo mira por él, le da igual si Cayetano lo pasa mal. Ha habido movidas entre ellos. Lo sé porque quedo a menudo con Cayetano y de Fran no hablamos».

Por otro lado, en la entrevista Kiko también ha hablado sobre su hermana, Isa Pantoja, asegurando que: «me arrepiento de haberle pegado una bofetada. Siento haber contado lo de su intento de suicidio». Además, señala que después de todo le pidió disculpas.

«La llamé varias veces. No recibí respuesta. No quiere arreglar las cosas, no me conviene. Entendí que necesita tiempo”, asegura Kiko, “Si pudiera, daría marcha atrás a muchísimas cosas” , señala en la misma entrevista. Además, el dj también ha hablado sobre Isabel Pantoja: «el tiempo pasa, y me estoy planteando sentarme con mi madre, ver qué pasa”.