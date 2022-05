Kiko Matamoros y Desy: fuerte enfrentamiento en el juego de localización

No es ningún secreto que Kiko Matamoros y Desy Rodríguez, dos de los concursantes de ‘Supervivientes 2022’, no se llevan del todo bien. De hecho, los dos han protagonizado un gran número de enfrentamientos que no han dejado indiferente a nadie. Uno de los más recientes tuvo lugar la pasada noche, durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

Todo ocurrió durante el juego donde el grupo ganador escogía su nueva localización. Desy y Kiko Matamoros se enfrentaron a un duelo del cual la exconcursante de ‘Gran Hermano’ resultó vencedora. Ella, como era de esperar, no pudo evitar emocionarse tras haber conseguido ganar este duelo.

Jorge Javier Vázquez no tardó en preguntar lo siguiente a Desy: “¿Qué significa para ti?”. Ella se mostró de lo más sincera: “Es una pena haberle tirado al suelo porque es una persona mayor, pero lleva muchas semanas dándome caña y, para mí, es un orgullo haberle ganado”, reconoció la concursante.

Kiko Matamoros, tras escuchar a su compañera, se pronunció: “No la entiendo muy bien”. Desy, como era de esperar, no tardó en responder: “Pues si no me has entendido, tampoco hablas mejor que yo”. El colaborador de ‘Sálvame’ se mostró de lo más insistente: “No sé lo que ha dicho, pero con traductor mejor”.

Al ver que la situación estaba yendo a más, Alejandro hizo saber a Kiko Matamoros lo que su compañera había dicho. Kiko Matamoros no tardó en estallar. De tal manera que atacó a Desy donde más le duele, que era su posible expulsión: “Feliz viaje al palafito. Si es verdad lo que Alejandro dice que ha dicho, porque soy una persona mayor, no te voy a pedir disculpas”.

Por si fuera poco, volvió a incidir en este asunto: “Me alegro de que te vayas ya hoy al palafito”. Desy no pudo creer que, por haberle ganado, su compañero haya sido capaz de darle un golpe tan bajo: “Qué sucio”, respondió la concursante de ‘Supervivientes 2022’. Una situación que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.