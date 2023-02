Karol G y Quevedo se unen a Ozuna y a Feid en el remix de ‘Hey Mor’

La colaboración de Karol G y Quevedo en el remix de Hey Mor, el éxito mundial de Ozuna y Feid ya es una realidad. El artista puertorriqueño ha sido el encargado de compartir esta noticia tan esperada, que llevaba meses siendo un secreto a voces.

Fue el pasado mes de diciembre cuando comenzaron los rumores de un posible remix de la canción junto a Karol G. Y todo después de que se filtrase en las redes sociales un fragmento de la canción en el que se podía escuchar a la artista colombiana.

Sin embargo, finalmente este remix no vio la luz a finales de año, sino que lo hará próximamente y además, con un nuevo intérprete, pues Quevedo, uno de los artistas del momento en todo el mundo, también participará en este remix tan esperado.

Fue el propio Ozuna el que ha confirmado la existencia de la colaboración a través de un directo realizado su cuenta de Instagram, en el que además, el artista puertorriqueño ha desvelado un adelanto hasta ahora desconocido de este nuevo remix.

Hasta ahora, se pensaba que el remix sería solo junto a Karol G. Sin embargo, en el adelanto compartido por Ozuna a través de un directo de Instagram se puede escuchar a Quevedo cantando estrofa, algo que ha generado unas expectativas aún más altas de este remix.

La versión original de Hey Mor, que forma parte de último disco de Ozuna, OzuTochi, acumula más de 300.000 reproducciones en Spotify y 173 millones de visualizaciones YouTube, unas cifras que confirman el fenómeno mundial generado con esta canción el pasado verano.

🚨 IT’S OFFICIAL! snippet of the «Hey Mor (Remix)» with Ozuna, Feid and Karol G pic.twitter.com/Njv9WZUjce

— Karol G Charts (@ChartsKarolG) November 22, 2022