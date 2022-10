Shakira rompe todos los récords con ‘Monotonía’, su colaboración con Ozuna

El pasado 20 de octubre vio la luz Monotonía, el segundo single del nuevo proyecto discográfico de Shakira, tras el éxito de Te felicito junto a Rauw Alejandro, en esta ocasión la artista colombiana contó con otra de las estrellas urbanas del momento, Ozuna.

La expectación ante el lanzamiento de Monotonía era evidente incluso semanas antes de su lanzamiento, desde que la artista lanzase a través de sus redes sociales algunas pistas sobre la temática de la canción. Y es que, al igual que su anterior single, parecía que iba dedicada a Gerard Piqué.

“Sólo puedo decir que, consciente o subconscientemente, todo lo que siento se refleja en las letras que escribo y en los videos que hago», expresó la artista sobre la letra de su nuevo single, que desde su lanzamiento ha generado mucho interés. Un interés que se mide en cifras, hasta el punto de batir varios récords.

Solo ustedes, su magia ha hecho de

esto un debut espectacular! 😍😍😍😍😍 #Monotonia

You and only you–and of course ozu–have made this debut spectacular!!! 😍😍😍😍😍 @ozuna pic.twitter.com/d1CfskdDkE

— Shakira (@shakira) October 21, 2022