Quevedo desvela qué le dijo Bizarrap antes de lanzar su session con Shakira

El pasado 23 de enero, Quevedo volvió a pisar el plató de La Resistencia. Tras haberse convertido en uno de los fenómenos musicales del momento en todo el mundo, el artista canario acudió al programa para presentar su primer disco y hablar de como le ha cambiado la vida desde que su colaboración con Bizarrap le llevó a alcanzar el éxito internacional.

Muy emocionado de volver al programa, Quevedo presentó en el espacio de Movistar Plus+ su esperado álbum debut, bajo el título de Donde quiero estar. Además, también habló sobre cómo le ha cambiado la vida desde que el pasado mes de julio lanzó su colaboración con Bizarrap, y que ha hecho con el dinero que ha ganado durante estos meses.

David Broncano quiso saber qué había hecho con el dinero ganado con su colaboración con Bizarrap. «¿No has hecho ningún gasto loco?», le preguntó el presentador. «Nada de nada. No tengo carnet de conducir, vivo en a casa de mis padres…»,explicó el artista.

Es un artista de más de un tema pero es que lo que han hecho @pedrodquevedo y @bizarrap es antológico. Hacer casi MIL MILLONES de reproducciones es una auténtica locura. Histórico. Eternamente agradecidos por semejante temardo pic.twitter.com/38NHmGT1wL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 23, 2023

Durante la entrevista, Quevedo también habló de la session de Shakira y Bizarrap, y reveló que tan solo unos días antes de su lanzamiento, el productor argentino le dijo al artista que pusiera mucha atención ante el nuevo single que iba a publicar junto a la artista colombiana.

«Lo único que hablé con él fue la semana de antes de sacar el tema con ella. Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información”, ha explicó Quevedo durante su última entrevista en La Resistencia.

Además, el artista canario reveló que es consciente de la presión que tiene Bizarrap cada vez que lanza un nuevo tema, después de que los últimos se convirtieran en fenómenos globales. «Entiendo que para él debe ser una presión, que si no hace un número 1 global… ¿qué más arriba puede tirar?», exclamó.