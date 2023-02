Siete años después de su última actuación, este domingo más de 100 millones de espectadores de todo el mundo pudieron volver a ver cantar en vivo y en directo a Rihanna. La artista fue la encargada del show del Half Time de la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

La artista de Barbados se llevó todo el protagonismo del partido de la final de la temporada de la NFL, donde los ganadores fueron los Kansas City Chiefs, tras haber disputado una intensa final contra el equipo de los Philadelphia Eagles.

Durante el show de Rihanna en la Super Bowl, estuvieron rostros muy conocidos como Adele, Cara Delavigne, Bradley Cooper, Jay-Z, Paul McCartney, LeBron James o Karol G. Esta última protagonizó un momento con la artista que no tardó en volverse viral.

A través de su cuenta de Instagram, Karol G compartió los momentos previos a la actuación de Rihanna en el medio tiempo de la Super Bowl. Así como también este lunes compartió una serie de imágenes tras el partido junto a la artista en su camerino.

“Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri”, escribió Karol G junto a una serie de imágenes, y un vídeo en el que enseña a hablar español a la artista de Barbados.

Un video en el que, muy al estilo colombiano, Rihanna sorprende al pronuncia «que chimba», mostrando una gran complicidad con la artista colombiana. Como era de esperar, el vídeo enloqueció a sus fans y no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Rihanna speaking spanish with Karol G at the #SuperBowl. pic.twitter.com/DcxYB76r68

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023