Rihanna anuncia su segundo embarazo durante su actuación en la Super Bowl

El regreso musical de Rihanna era uno de los más esperados de los últimos años. La artista escogió el show del Half Time de la final de la Super Bowl para volver a los escenarios, y lo hizo por todo lo alto, realizando una actuación que pasará a la historia del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

La artista de Barbados consagró su regreso con un repertorio de canciones cuidadosamente seleccionado, siendo este uno de los mayores retos a los que se enfrentó «La lista de canciones fue el mayor desafío. Meter 17 años de trabajo en 13 minutos es muy difícil», fue la frase con la que la artista intentó rebajar las expectativas ante su esperada actuación en el medio tiempo de la Super Bowl.

No obstante, una vez en el escenario, Rihanna superó cualquier expectativa. Only Girl (In the world), Where have you been y Diamonds, fueron algunas de las canciones seleccionadas por la artista para la actuación más importante de su carrera. Una actuación en la que anunció su segundo embarazo, ante los ojos de más de 100 millones de espectadores.

La artista apareció en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) luciendo un mono rojo de Jonathan Anderson para Loewe, y un maxi abrigo con el que escondía su incipiente barriga de embarazada. Subida sobre una plataforma flotante en lo más alto del estadio y acompañada de sus bailarines, la artista abrió el show desvelando su embarazo, provocando la ovación de las miles de personas que se encontraban en el estadio.

El interés de la actuación de Rihanna en la Super Bowl se vio incrementado al suponer su regreso a los escenarios siete años después. Un regreso muy esperado de una de las grandes divas de la música global, en el que la artista derrochó talento, empoderamiento y fuerza, convirtiéndose en la reina madre del evento deportivo de la NFL, al ceder todo el protagonismo al bebé que lleva en el vientre.

El discurso de Rihanna previo a su actuación también fue muy aplaudido en las redes. «Representando a los inmigrantes. Representando a las mujeres negras en todas partes. Esa es la clave para que la gente vea las posibilidades. Estoy en un hermoso viaje. Nunca podría haber imaginado que habría llegado aquí, así que es una celebración de eso. Estoy muy emocionada de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl”, expresó en la rueda de prensa del evento.

De esta forma, Rihanna brilló como nunca durante los 13 minutos que duró su actuación en el Half Time de la Super Bowl. Una actuación en medio de rumores de una nueva gira mundial, y como antesala de los Oscar, donde la artista está nominada a Mejor Canción Original por Lift me up para la película Black Panther: Wakanda Forever.