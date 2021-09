Karol G se ha convertido en una de las latinas más importantes del momento. La colombiana acumula innumerables éxitos a sus espaldas, tras haber conquistado a millones de personal a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de haber llegado a lo más alto no pierde su humildad.

La artista está disfrutando al máximo de su gira, en la que ha colgado el cartel de sold out en la mayoría de ellos. El próximo mes de diciembre, la artista pondrá fin a esta gira, en el estadio Atanasio Girardot de Colombia, y en menos de 24 horas se agotaron las entradas para este concierto.

Abrumada por la situación y muy agradecida con el cariño que le tienen en su país natal, la artista anunció una nueva fecha para el mismo recinto, y una vez más, se han vuelto a agotar las entradas. Un hecho que ha conmovido totalmente a Karol G, y por ello no ha querido dejar pasar la ocasión de agradecérselo a sus fans.

Karol G no se ha querido guardar esta emoción para ella, pues ha querido compartirla con todos sus fans. A través de una serie de vídeos en su cuenta de Instagram, ha dado las gracias a sus seguidores por los ‘sold out’ que está teniendo la gira, y en concreto, se ha dirigido a su país, Colombia.

“Quería grabar este vídeo para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como buenos conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, explicaba la artista muy emocionada.

“No me dio tiempo ni de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya tenemos el segundo ‘sold out’, así que, solo puedo decir que los que vais a ir la vamos a pasar impresionante. Me siento muy orgullosa y es muy lindo ver como la vida de los últimos catorce años que llevo dedicando a mi carrera, ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado” concluyo la artista sin poder parar de llorar.