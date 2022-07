José Antonio Avilés se pronuncia tras el final de ‘Viva la vida’: “Perdido y sin rumbo”

Tras el final de Viva la vida, todos los colaboradores han mostrado su tristeza por la cancelación del programa. Entre ellos, José Antonio Avilés ha manifestado a través de su cuenta de Instagram, sobre lo que ha supuesto para él, tanto a nivel personal como profesional el final del programa de Emma García.

José Antonio Avilés no ha querido ocultar su tristeza tras el final del programa en el que ha estado trabajando más de cuatro años. Unos años muy intensos, tras los cuales, ha crecido mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional.

En su publicación de Instagram, el carismático colaborador ha asegurado que es consciente de que se le vienen unas semanas muy complicadas por delante. Sin embargo, ha dejado claro que quiere seguir formando parte de un medio que le apasiona: la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Avilés (@jose_antonio_aviles)

«Perdido y sin rumbo pero avistando tierra. Gracias a todos por vuestros mensajes, vuestro cariño es súper necesario siempre pero en estas ocasiones más. Estoy bien, calmado y mira que eso es raro en mí. Es una sensación extraña. No sé estar parado y la verdad que ya se va acercando el finde y echo de menos la presión de tener que conseguir algo con lo que sorprenderos», comienza su texto en Instagram.

«Han sido cuatro años maravillosos de mi vida, jamás pensé que la televisión marcase tanto, no sé qué será de mí en este mundo de la comunicación pero tengo claro que una vez más me empeñaré en conseguir los mejores temas para entreteneros allá donde quiera que vaya y la vida me lleve y sobre todo donde me den la oportunidad de poder trabajar y demostrar», continúa.

Finalmente, José Antonio Avilés concluye su texto agradeciendo el apoyo y el cariño que ha recibido: «Gracias de corazón por tanto cariño. Ahora quiero disfrutar unos días y esperar que el teléfono suene de nuevo», concluye su texto.