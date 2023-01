José Antonio Avilés, entre lágrimas en ‘Pesadilla en el paraíso’: su madre hace una confesión

José Antonio Avilés, uno de los colaboradores más conocidos de Mediaset, ha iniciado su aventura en Pesadilla en el paraíso 2, siendo protagonista de varias polémicas con el resto de sus compañeros, en especial con Maite Galdeano, Kiko Jiménez y por último Antonio Montero, quién removió el pasado de este al hablar sobre sus mentiras profesionales: “A estas alturas todo el mundo sabe quién eres, eres un personaje curioso. Es acoj***** qué hayas hecho lo que has hecho y dónde has llegado”.

El concursante pedía por favor que no se sacara ese tema pues es muy duro para él: “Es una parte de mi vida que me avergüenza mucho y él único responsable he sido yo. He aprendido con el tiempo a verlo desde otra perspectiva, asumirlo y pedir perdón. Sé dónde trabajo y no tengo problema en cada vez que salga el tema pedir pedirlo”, expresaba muy emocionado. Minutos después, se rompía a llorar roto por las palabras que había tenido su compañero, con quien asegura mantener en el fondo una bonita relación.

BRUTAL enfrentamiento entre Maite, Kiko Jiménez y José Antonio Avilés.

Parece que ya hay dos claros grupos; Kiko Y Maite por un lado, teniendo en contra al resto de compañeros.#PesadillaEstreno pic.twitter.com/6KFDgsVzEc — La Rana Verde ✹ (@LaRana_Oficial_) January 9, 2023

“¿Quieres seguir hablando de algo de lo que se ha hablado y de lo que se seguirá hablando y de lo que he asumido que yo soy el culpable? Para mí es complicado convivir con esa etiqueta, no es solo con la gente con la que convivo, también es gente que conoces y las relaciones que pierdes, gente que está en tu vida y de repente se va”, decía entre lágrimas. Su madre Carmen, que se encontraba presenté en el plató de Pesadilla en el paraíso como defensora de su hijo, ha querido hablar por primera vez del asunto.

“Él está intentando superarlo, pero siempre está el come come por detrás, le va a costar mucho trabajo. Cometió un error, ha resuelto todo lo que tenía que resolver y yo soy la primera consciente de lo que ha hecho. Estoy encantada, no de verlo sufrir, pero me alegro de que lo reconozca, que haya sido el que ha puesto remedio a todo lo que ha vivido y que siga enseñando lo que es. Que no haya nada que lo pare y por supuesto que pueda rehacer su vida”, expresaba la madre del concursante, intentando no romperse.