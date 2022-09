Maite Galdeano desvela cómo contó a Sofía Suescun la enfermedad que padece

El cáncer es la enfermedad que más tememos contraer en nuestros días, y nos es para menos, es una de las causas mas comunes de muerte. Son muchos los famosos que han contraído esta afección, y que por desgracia no han podido seguir entre nosotros, pero siempre hay un rayo de esperanza. Ahora ha sido Maite Galdeano la que habla de su cáncer sanguíneo.

La primera persona en hablar de este tema fue la propia hija de Maite Galdeano, Sofia Suescun. La cual no pudo evitar revelar que su madre padece cáncer en una entrevista que le concedió a Lecturas hace unas semanas.

Ahora ha sido la propia Maite la que ha relatado su sobrecogedora historia. «Me salió cuando tenía 38 años. En la Clínica Universitaria [de Navarra] me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien», dijo sobre su tratamiento.

Además, reconoció que le ha ocultado este hecho a su hija durante muchos años. «La mamá tiene un problema en la sangre, como el abuelo, y se tiene que ir a tratar». Esto es lo que, según Maite Galdeano, le decía a su hija para justificar algunas situaciones.

Maite Galdeano padece de un cáncer en la sangre. Una mujer luchadora, una mujer alegre que nunca perdió su sonrisa y sobre todo una mujer especial. Maite ha sufrido mucho en su pasado y siempre salió a delante. Se que es fuerte y que puede con todo, Maite te queremos🫶🏽💗 — Javi Suescun💫 (@JavixSuescun) August 24, 2022

«La cría, como es tan callada, se derrumbó. Nos ha pillado esto estando las dos juntas. Ella siempre me ha visto mal y ha sido testigo de cómo me incapacitaban», expresó acerca de cómo se ha tomado Sofia Suescun la noticia.

Son muchos los inconvenientes que le causan esta enfermedad, pero ha hecho especial énfasis en cuanto a la conducción. “La hostia final llegó cuando tuve que renovar los permisos de conducir y me dijeron que con esta enfermedad no podía conducir autobuses. Me dijeron ‘puedes ser la causante de crímenes, lo repito, ¡crímenes!, de matar personas’. Me llevé un sofocón y caí en una depresión, iba cuesta abajo sin frenos».