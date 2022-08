Maite Galdeano acusa a WRS (Rumanía, ‘Eurovisión 2022’) por supuesto plagio

Maite Galdeano ha demandado al cantante WRS, representante de Rumanía de Eurovisión 2022. Según cuenta la madre de Sofía Suescun, el cantante rumano le ha plagiado con su famosa canción: Llámame.

Maite Galdeano ha hecho saltar las alarmas con una noticia de lo más inesperada: El representante de Rumanía en Eurovisión 2022 le ha plagiado. WRS, que ha quedado perplejo ante estas declaraciones por parte del personaje televisivo, se ha quedado en shock ante tales acusaciones.

Y es que la ex concursante de Gran Hermano ha manifestado que la canción con la que WRS representó a Rumanía tiene la marca del plagio. La española ha acusado al artista de haberse “inspirado” en su canción Bésame para componer el single con el que este representó a su país en el festival.

Para Maite Galdeano, se trata de “un plagio clarísimo” y con toda la seguridad del mundo en sí misma, ha afirmado: «La cosa es que la han copiado y la cantan. Eso no se hace a una artista como yo. Pedidme permiso, contad conmigo o hablamos de pasta, que lo arregla todo”.

La intérprete de Bésame ha adelantado en televisión que esta situación va a acarrear acciones legales y que “voy a tomar medidas judiciales porque me estaba haciendo otra casa como la de mi hija, pero quiero una tercera». Con esto, Galdeano ha dejado claro que lo que quiere es sacarle un partido económico a esto.

WRS no ha dado crédito a esta serie de acusaciones que han salido de la boca de Maite Galdeano. Compartiendo en sus redes sociales el mensaje: «¿Alguien me ayuda a entender?», el artista rumano ha reaccionado ante las palabras de la pamplonesa.

alguien me ayude a entender😅 pic.twitter.com/ZuZH6wHyTH — wrs (@wrsandrei) August 16, 2022

La española, que parece no haber tenido suficiente con acusar al rumano de plagio, lejos de ofenderse por esto, le ha propuesto a WRS “hacer un buen equipo” juntos. Y es que parece ser que a Maite Galdeano le ha parecido una maravillosa idea el hecho de proponerle al intérprete de Llámame trabajar juntos.

«Me habéis copiado la canción, me parece bien porque os ha gustado y eso es muy bonito. A todo el mundo le gusta. Pero jolín, llámame, llámame”, le ha suplicado la pamplonesa.

“Podemos hacer un equipo bueno, sabéis que tengo una buenísima voz y un buen cuerpo y lo estoy petando en Tik Tok. La pasta va a salir como un bizcocho enorme”, ha concluido su petición.

Según Maite Galdeano esta canción se parece a Llámame de WRS pic.twitter.com/zvbKpe36Ch — madi (@mdsbr00) August 13, 2022

Por el momento, Andrei no ha comentado nada más allá del vídeo que compartió en Twitter, pero no se puede negar que esta disputa entre ambos “artistas” es, cuanto menos, curiosa. ¿Se sentará el artista en la silla de los juzgados o accederá a colaborar con la ex concursante de Gran Hermano?