Así es ahora la nueva vida de Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun

Maite Galdeano lleva años dando guerra en los platós de televisión, es más que conocida por su carácter polémico y empezó a aparecer en televisión en 2016 con su colaboración en Telecinco. Es la madre de Sofía Suescun y así ha cambiado su vida en los últimos años.

La trayectoria hasta la fama

Maite Galdeano nació en Pamplona, una ciudad conocida por las fiestas de San Fermín, que se celebra este mismo mes de julio entre los días 6 y 14 del mes. No se sabe demasiado de su infancia, ella misma ha evitado hablar de la misma, no obstante, sí que ha hecho algún que otro comentario para sus seguidores, dejando claro que no fue su etapa más feliz.

Otro punto clave de la vida de esta cantante y colaboradora fue su primer matrimonio. Ella misma confesó que el matrimonio fue un auténtico infierno e incluso vecinos de la zona han comentado con los medios que fue una etapa difícil para Maite. Frente a esta situación, ella tuvo el coraje de irse y volver con sus hijos a Pamplona, su tierra natal, para intentar seguir adelante.

Trabajó como conductora de autobuses y se desvivía para que a sus hijos no les faltase de nada, para que no notasen la difícil situación por la que habían pasado en ese momento. Fue en 2016 que las cosas empezaron a cambiar la para la familia cuando Maite Galdeano participó junto con su hija Sofía Suescun en Gran Hermano 16, las dos se abrieron un camino dentro del mundo de la fama y si bien es cierto que Maite no aguantó mucho en el programa, su hija acabó siendo la ganadora de la edición.

Desde ese momento, se la pudo ver más de una vez por los platós de Telecinco. En 2020 participó con su hijo, Cristian Suescun, en otro conocido reality, en esta ocasión fue ‘La casa fuerte’ en Telecinco y allí se fijó en el extronista, Labrador. Ella protagonizó el primer beso de la casa con este joven y se mostró abierta al amor frente a la situación. Sin duda, esto dio que hablar y les dedicaron más de un titular, no obstante, fue la reacción de su hija la que sorprendió al público. Esta joven quiso dedicarle un ‘Pero mamaaaaá’ más que sonado en redes.

El aspecto renovado de Maite Galdeano

La madre de Sofía no dudó en compartir con sus más de 150 mil seguidores en redes sociales su procedimiento estético. Este procedimiento consiste en hacer pequeñas inyecciones de ácido hialurónico y botox en puntos clave del rostro para eliminar o disimular marcas de expresión o arrugas. Compartió un vídeo con sus seguidores donde se podía ver el antes y el después, después de un retoque con el que ella pareció quedar muy contenta.

Ella continúa con su carrera y es una firme defensora de los pasos que da su hija en Televisión, siempre se ha mostrado muy protectora y la ha justificado contra viento y marea. Demostrando que está atenta a los pasos de su hija en los medios.