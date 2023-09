Joe Jonas y Sophie Turner: sale a la luz el nombre de su segunda hija

El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner continúa dando mucho que hablar. A pesar de que en un principio parecía que se trataba de un divorcio amistoso, nada más lejos de la realidad, pues la demanda de la actriz al artista por «retener» a sus hijas hizo saltar todo por los aires.

Sophie Turner demandó a Joe Jonas acusándolo de «retener» a sus hijas en EE.UU después de que acordaran que se mudarían con ella a Inglaterra, la ex pareja llegaba a un acuerdo que establece que las pequeñas se quedarán en Nueva York hasta que se resuelva el proceso de divorcio.

No obstante, finalmente parece que esta semana han llegado a un acuerdo, después de la polémica generada con la demanda de la actriz. Y ahora, la ex pareja ha vuelto a dar que hablar, después de que haya salido a la luz el nombre de su segunda hija.

Sophie Turner is suing Joe Jonas to return kids to her home in England, PageSix reports.

Turner filed the lawsuit requesting to secure “the immediate return of children wrongfully removed or wrongfully retained.” pic.twitter.com/7UPpJNFFL4

— Pop Base (@PopBase) September 21, 2023