Sophie Turner demanda a Joe Jonas por «retener» a sus hijas

El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner continúa dando mucho que hablar. A pesar de que en un principio parecía que se trataba de un divorcio amistoso, nada más lejos de la realidad, pues el último golpe en la mesa dado por la actriz demuestra que no han acabado bien entre ellos.

La actriz británica ha demandado a Joe Jonas por sustracción de menores, después de que el cantante se negara a devolver a las pequeñas a su madre, tal y como recoge el portal Page Six. En la denuncia, presentada en un tribunal de Nueva York, Sophie Turner solicita «el regreso inmediato de las niñas sustraídas o retenidas injustamente».

La actriz se basa en un artículo de la Convención de La Haya, que habla sobre la retención de niños entre países. Y es que tal y como se explica en la denuncia, Joe y Sophie llegaron a un acuerdo unos meses antes de separarse por el que vendían su mansión de Miami para mudarse a Inglaterra, donde establecerían su hogar.

